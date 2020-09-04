【市前重點睇】納指急挫近半成 油價偏軟
2020年09月04日 07:59
東網電視更多新聞短片
●美匯指數跌至92.73，港匯見7.7502，離岸人民幣(CNH)低見6.8478，美元兌日圓處106.09，歐元報1.1842，英鎊跌至1.3266。金價反覆企1,932美元。布油弱見44.07美元，紐油跌至41.05美元。道指期貨跌逾200點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指挫約400點。
●美股顯著回吐，道指最多跌1,025點，收報28,292點，跌807點或2.78%；標指收報3,455點，跌125點或3.51%；納指收報11,458點，大挫598點或4.96%。 https://bit.ly/2EMEOfv
●聯邦快遞(FedEx)計劃招聘約7萬名季節性工人，在假日季滿足預計將是史無前例的包裹投遞需求，比去年旺季增聘27%。
●美國全國獨立企業聯合會(NFIB)表示，有淨21%的小企業計劃在8月份增加員工，比7月提高3個百分點，並且是連續第4個月上升。約33%的小企業表示，他們有未能立即填補的空缺職位，這是3月以來的最高水平。
●美國勞工部公布，上周新申領失業救濟人數由前一周的100.6萬人，至降至88.1萬人，好過預期95萬人。
●美國8月份ISM非製造業指數4個月來首次回落，由7月的58.1點，降至56.9點，略遜市場預期的57點，顯示服務業活動擴張速度放慢。
●美國商務部公布，7月份貿易赤字擴大18.9%至636億美元(約4,960億港元)，高於市場預期的580億美元，並創2008年以來最多。
●美企今年發債逼近15萬億元，最大推動力是... https://bit.ly/2Z5YEt0
●美國10年期國債孳息率跌1.3點子，報0.6347厘。
●港股ADR指數收報24,586點，跌421點或1.71%。
●即月恒生指數夜期收報24,600點，跌324點，低水408點，成交29,256張。
●紐約10月期油收報每桶41.37美元，跌0.14美元或0.34%；布蘭特11月期油收報每桶44.07美元，跌0.36美元或0.81%。
●紐約12月期金收報每安士1,937.8美元，跌6.9美元或0.4%，創一周收市新低。
●英國富時100指數收報5,850點，跌90點或1.52%；德國DAX指數收報13,057點，跌185點或1.4%；法國CAC指數收報5,009點，跌22點或0.44%。 https://bit.ly/3jHQVJs
●法國政府宣布1,000億歐元刺激計劃，為期兩年。
●【糧食危機】全球糧價8月漲2%，邊樣漲幅最得人驚？ https://bit.ly/2Z74ev7
●軟銀傳考慮買入TikTok印度業務。
●禁聚令重創零售餐飲，港營商環境再惡化。 https://bit.ly/32SE0O0
－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！