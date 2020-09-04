【市前重點睇】納指急挫近半成　油價偏軟

●美匯指數跌至92.73，港匯見7.7502，離岸人民幣(CNH)低見6.8478，美元兌日圓處106.09，歐元報1.1842，英鎊跌至1.3266。金價反覆企1,932美元。布油弱見44.07美元，紐油跌至41.05美元。道指期貨跌逾200點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指挫約400點。

●聯邦快遞(FedEx)計劃招聘約7萬名季節性工人，在假日季滿足預計將是史無前例的包裹投遞需求，比去年旺季增聘27%。

●美國全國獨立企業聯合會(NFIB)表示，有淨21%的小企業計劃在8月份增加員工，比7月提高3個百分點，並且是連續第4個月上升。約33%的小企業表示，他們有未能立即填補的空缺職位，這是3月以來的最高水平。

●美國勞工部公布，上周新申領失業救濟人數由前一周的100.6萬人，至降至88.1萬人，好過預期95萬人。

●美國8月份ISM非製造業指數4個月來首次回落，由7月的58.1點，降至56.9點，略遜市場預期的57點，顯示服務業活動擴張速度放慢。

●美國商務部公布，7月份貿易赤字擴大18.9%至636億美元(約4,960億港元)，高於市場預期的580億美元，並創2008年以來最多。

●美國10年期國債孳息率跌1.3點子，報0.6347厘。

●港股ADR指數收報24,586點，跌421點或1.71%。

●即月恒生指數夜期收報24,600點，跌324點，低水408點，成交29,256張。

●紐約10月期油收報每桶41.37美元，跌0.14美元或0.34%；布蘭特11月期油收報每桶44.07美元，跌0.36美元或0.81%。

●紐約12月期金收報每安士1,937.8美元，跌6.9美元或0.4%，創一周收市新低。

●法國政府宣布1,000億歐元刺激計劃，為期兩年。

●軟銀傳考慮買入TikTok印度業務。

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