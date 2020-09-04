【專家視野】施羅德：自動化技術　增長潛力大

疫情為社會帶來不少與引入自動化相關的爭議，但另有多項趨勢顯示，該行業具備長遠的投資價值。

隨着機械人和人工智能技術的進步，現時機械人能夠完成的任務已比從前多，而3D視像系統等內嵌技術改良亦意味着機械人能「看見」自己的位置，並可安全地與員工一起工作。由於它們已具備更先進且廣泛的能力，「協作機械人」應運而生，並主要應用到非重複性的任務之上。

從前，一般人對自動化技術的聯想都集中在汽車製造業的應用之上。時至今日，機械人應用到科技乃至食品、飲品製造方面的情況已愈來愈普遍。現在的機械人已可獨立運作，並可以勝任像組裝及檢查等更為靈活的人工流程。

通訊科技創新在自動化技術的普及中亦扮演着關鍵角色。隨着5G及新式無線通訊網絡面世，延遲等問題理應可得到解決，讓經過雲端運算的人工智能（AI）技術得以應用到機械人之上，助其拓展市場。

正因創新技術的規模擴大可帶來規模經濟效益，生產和購買機械人的成本應可望下降。若從經濟角度考量，機械人的價格漸趨相宜將有助帶動更多行業引入應用。

已發展市場近日推出多項財政刺激方案，藉以幫助各經濟體系擺脫新冠疫情帶來的困境。在需求回暖同時，可持續性及解決氣候變化危機的解決方案成了重中之重。

筆者認為，自動化技術在提高製造業生產力和能源效益方面能發揮重要作用，如新的創新技術將有助減少人工監督生產線需求，提高產量，減少生產過程中的資源浪費。

總括而言，企業需要在業務中加強自動化是有多項理據支持。施羅德數據分析團隊的問卷調查發現，所有類型的企業都預期會在未來兩三年內提高工業自動化方面的預算，當中較大可能增加預算的並非製造業，而是倉儲及物流企業，揭示自動化行業可有更大的增長潛力。

這對於作為投資者是非常有趣的，因這證明生產機械人的企業並不是單靠傳統的汽車製造商才能獲得增長，而需求亦已擴大至其他製造業，並已從工廠應用擴展及滲入至供應鏈及物流網絡之中。

機械人現時的用途已變得更廣泛，意味着自動化技術需求將會加速增長，對經濟周期的依賴性亦逐步降低。

自動化技術只是智能製造業投資主題的其中一個領域，筆者認為先進製造業硬件(如激光)、數據及軟件分析供應商、先進材料供應商及各領域專家同樣具備可觀的增長潛力。這些行業具有獨特的定位，讓它們可以從個別終端市場中捕捉這些創新技術所帶來的機遇。

環球及國際股票研究主管Daniel McFetrich

施羅德投資管理(香港)有限公司

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