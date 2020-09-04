【市況分析】麥嘉嘉：投資組合宜配置人幣資產

美國就業市場持續改善，但進展比預期少，俗稱「小非農」的美國八月ADP私人市場職位，增加42.8萬個，遠低於預期的95萬個。美國聯儲局褐皮書稱美國經濟有好轉迹象，但不確定性仍存在。

聯儲局理事暗示，未來幾個月將公布新刺激經濟措施，支持美股走勢，但投資者要留意，美股波動指數(VIX)期貨10月份的數值較現貨高，反映投資者對美國大選帶來不確定因素。

筆者對經濟展望審慎樂觀，全球各地應對疫情的治療及管控方式持續取得進展，包括或在二一年初推出疫苗。在貨幣及財政政策的大力支持下，經濟增長開始從極低水準反彈。隨着經濟擺脫衰退，資金也可能轉移至價值股和周期性股份。

而中國復甦則優於美國經濟，據官方數據，內地第二季度國內生產總值(GDP)按年增3.2%，美國經濟同期跌31.7%。穆迪指，近期中國經濟數據反彈，出口及工業生產表現強勁，預期今年中國經濟按年增長約3%，明年增速加快至10%。中國上半年貨幣政策寬鬆針對性較強，並非「大水漫灌」，但在前期的貨幣投放下，預計第三季社會融資增速仍有13.5%，第四季度降至13%。預期中國人民銀行在貨幣寬鬆政策上的取態較溫和，避免銀行體系出現系統性風險和房地產行業的泡沫風險。

從全球配置角度來看，美元流動性寬鬆是全球市場本輪上漲的核心因素，而疫情反覆之下美國「財政赤字貨幣化」，美元內在信用受損面臨中長期貶值壓力，人民幣資產也正迎來系統性重估的機會。美國寬鬆的貨幣政策可能維持一段較長時間，極低利率環境或要到2025年初才完結，意味着中國的利率溢價會長期存在，利好人民幣，故中國資產仍可在策略性投資組合內發揮重要作用。

股票策略方面，看好優質股票，從業績角度看，疫苗、原料藥、醫療耗材設備業績增速較高，推薦雲計算、資訊安全、汽車電子；認為5G建設進程好於市場預期，推薦光模組、IDC、光交換機路由器。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉

(筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)

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