亞洲股市：日股收挫260點　本周升1.4%

外圍急挫，亞洲主要股市亦受壓，日本、南韓及澳洲股市收市跌1至3%。

日本日經225指數跌260點或1.11%，收報23,205點，中止兩連升。本周累升322點或1.41%。

日本財長麻生太郎表示，預期在首相安倍晉三的剩餘任期之內維持政策連續性，另必須重新振興經濟和就業以平衡預算。

南韓首爾綜合指數跌27點或1.15%，收報2,368點，結束連升3日的勢頭。本周升14點或0.61%。

澳洲股市挫187點或3.06%，收報5,925點，兩連升告終。本周瀉148點或2.44%。該國總理莫里森稱，將制訂新計劃，以確保不遲於12月實現經濟開放。另外，澳洲7月份零售銷售按月增長3.2%，預期升3.3%，前值升2.7%。

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