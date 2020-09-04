海日灣II開放現樓套三房連裝修示範單位

億京發展大埔白石角海日灣II經已入伙，發展商隨即開放現樓示範單位及會所供傳媒優先預覽。是次開放的套三房連裝修示範單位，實用面積1,196方呎，設計及裝修費耗資逾100萬元。

上述全新現樓示範單位為3座7樓C室，客飯廳分明以長方形設計，配備大玻璃窗戶及露台，享有項目綠化空間景致，室內設計以簡潔風格為基礎。該單位暫未有新銷售計劃，發展商安排下周一開放予公眾預約參觀。

截至昨日下午，海日灣II已累售803個單位，套現金額逾65.4億元。現正銷售的290個單位，推出價單的單位以先到先得形式發售，部分單位則招標方式推出。

億京發展同時開放會所設施予傳媒參觀，樓盤備有逾7.4萬方呎戶外園林連遊樂設施，會所Club Centra面積逾4.7萬方呎，提供30項遊樂設施，包括室外游泳池及室內恒溫游泳池、池畔燒烤場、宴會廳、STEM概念兒童及幼兒遊玩區、多用途運動場等。

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