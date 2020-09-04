【港股收市】恒指跌312點　阿里挫逾3%　小米倒升

美股隔晚急瀉，港股早段跟隨挫逾500點後有承接，恒生指數跌幅一度收窄至不足200點；收市報24,695點，跌312點或1.25%。國企指數收報9,883點，跌56點或0.56%。恒指成分股收市後調整組合，主板全日成交增至2,131億港元，港股通淨買入48.06億元。

全周計，恒指累跌727點，跌幅2.86%。

美股納指急瀉近半成，恒生科技指數曾瀉415點，低見7,290點；午後逐步收復失地，收報7,588點，跌幅收窄至118點或1.53%。科技股先跌後回順，收市後獲納入恒指成分股的小米集團早段挫逾7%後有買盤吸納，收報24.5元，倒升2.5%。另一「染藍」股阿里巴巴跌3.6%，收報274元。

其他大型科技股普遍下跌，騰訊在恒指比重將會下調，股價挫3%，收報518元。美團點評一度倒升，收報261.8元，跌0.3%；京東集團挫4.7%；網易跌2.6%；瑞聲科技跌2.1%；平安好醫生3.5%。中芯國際被集成電路基金減持，股價收挫3.8%。

金融股拖低大市，友邦保險跌3%，收報78元。滙豐控股33元失而復得，收報33.1元，跌1%；香港交易所曾跌至370元，收報380.6元，跌1.5%；中國平安跌0.4%，險守80元。

高銀金融獲87億元融資，股份午後復牌，股價一度急升93%，高見1.99元；收市報1.6元，升55.3%。

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股在科技股拖累下回落，港股近日亦反覆受壓，但相信主要由於受內銀股績差，以及恒指季檢變動生效，基金換貨所拖累。事實上，港股早前未有跟足美股升勢，估計今次調整壓力亦未如美股般大，恒指在24,500點見初步支持，待指數換貨完結後，大市有望企穩。他指出，由商品貨幣市場來看，市場避險情緒未見增加，相信今次科技股回落僅屬技術調整。至於港股市場的新經濟股，基本因素長遠亦值得看好，因此不妨趁調整入市，吸納優質科技股。

豐盛金融資產管理董事黃國英認為，今次科技股跌浪可視為大型調整，難以估計會調整多久和跌幅有多深，因科技股板塊的升勢已維持一段較長時間，並有「笨錢」(Dumb Money)的參與。惟他補充，現時科技股的長期基本因素未有改變，亞洲交易時段反應亦較預期鎮定，反而可留意一些投資機會。

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