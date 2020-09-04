A股快報：滬綜指收跌29點　本周跌1.4%

滬深三大股指低開低走，滬綜指收報3,355點，跌29點或0.87%，連跌3日；深成指挫115點或0.84%，報13,656點，連跌兩日；創業板指跌14點或0.54%，收報2,732點，連跌兩日。

本周計，滬綜指累跌48點或1.42%；深成指跌194點或1.4%；創業板指跌25點或0.93%。

滬深兩市主板成交8,386.85億元人民幣(下同)。外資透過滬股通及深股通合共淨賣出63.17億元，連續5日錄得淨賣出。本周外資淨賣出222.6億元，是自7月24日以來最高單周淨賣出。

第三代半導體產業將寫入十四五規劃，相關股份受捧，其中露笑科技及乾照光電升停板；賽微電子漲逾6%。

個股方面，天山生物升3.9%，此前連續9個交易日升停板。深交所嚴密監控該公司的交易情況，提醒中小投資者理性投資。

新股固德威首日掛牌，收市飆2.55倍，至135元。

人民銀行將進行1,000億元7天期逆回購。另有1,000億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.8359，較上日下調40點子，結束8連升。

截至周四(3日)，上交所融資餘額報7,406.58億元，按日減少7.25億元；深交所融資餘額報6,954.97億元，按日增加5.71億元；兩市合計14,361.55億元，按日減少1.54億元。

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