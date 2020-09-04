Huggies母企93億購Softex Indonesia　搶攻印尼市場

著名尿片品牌Huggies母企Kimberly-Clark搶攻印尼市場，宣布斥資12億美元(約93.6億港元)現金收購印尼第二大尿片公司Softex Indonesia。

Kimberly-Clark表示，包括CVC Capital Partners Asia Pacific IV在內的投資者團體發起的該筆交易，將提高集團目前在印尼有限的市場佔有率。有關交易有望在第四季完成。

Softex Indonesia去年淨收入4.2億美元，公司專注於成人護理和女性衞生產品。

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