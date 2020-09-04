【科網暴跌】黃國英：調整深度難料　吼位增持騰訊

豐盛金融資產管理董事黃國英認為，今次科技股跌浪可視為大型調整，難以估計會調整多久和跌幅有多深，因科技股板塊的升勢已維持一段較長時間，並有「笨錢」(Dumb Money)的參與。惟他補充，現時科技股的長期基本因素未有改變，亞洲交易時段反應亦較預期鎮定，反而可留意一些投資機會。

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