【科網暴跌】黃國英：調整深度難料 吼位增持騰訊
2020年09月04日 10:04
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豐盛金融資產管理董事黃國英認為，今次科技股跌浪可視為大型調整，難以估計會調整多久和跌幅有多深，因科技股板塊的升勢已維持一段較長時間，並有「笨錢」(Dumb Money)的參與。惟他補充，現時科技股的長期基本因素未有改變，亞洲交易時段反應亦較預期鎮定，反而可留意一些投資機會。
他續指，恒指季檢效應已反映了頗多，暫時無意加倉即將「染藍」的阿里。另一藍籌新貴小米則因其所管理的基金一向沒有投資，也不會現時再追。反而，本身已是基金重倉股之一的騰訊，他指會待價位合適時加注。另他現時亦看好香港交易所(00388)和比亞迪股份(01211)。
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