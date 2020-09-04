英國脫歐：如不解決「關鍵缺口」　英國邊境物流恐陷混亂

英國的脫歐過渡期將於今年12月底屆滿，外電報道，英國政府正加緊研究如何避免在脫歐時發生重大的邊境危機，並警告關鍵的政府IT系統可能無法及時到位。

根據一份洩露出來的文件顯示，英國政府將要求運輸及其他行業組織在年底脫歐過渡期結束時，幫助避免邊境出現混亂。而政府準備工作仍存在「關鍵缺口」，並且部分計劃「處理起來很困難」。

據了解，該文件列出了13項主要風險，包括缺乏針對意外狀況的應急計劃，以及準備時間不足等，當中最關切的問題包括新IT系統太多，事實上，目前部分IT系統仍在開發中。

自1月1日起，運輸公司和貨運代理必須使用多達10種新系統，其中至少3種現時還在設計階段，但有關規定並無必要，並且存在重復和重疊，處理起來較為困難。

公路運輸協會及其他游說組織周三(3日)致涵負責脫歐籌備事務的大臣Michael Gove，希望與他以及財政大臣Rishi Sunak和交通大臣Grant Shapps召開緊急會議。該行業組織於信中提及，目前的籌備工作存在明顯缺口，「如果不解決有關問題，我們所有人嚴重依賴的供應鏈和英國企業都將受到嚴重破壞。」

根據英國零售協會數據，英國超市進口的食品中，約有4/5來自歐盟。另外，有指每日有多達1萬輛貨車運送新鮮食品、藥品和汽車零件在內的各種貨物經過英國港口。假設相關文件在英國脫歐後處理不及時，英國開往歐盟的貨車可能在缺乏海關申報等重要文件的情況下，被歐盟邊境工作人員阻攔在港口，恐使供應鏈陷入混亂，造成港口交通擠塞之餘，亦將打斷新鮮農產品的供應，以及工廠無法及時收到零件，給遭受新冠肺炎疫情衝擊的經濟雪上加霜。

冷鏈聯合會執行長Shane Brennan表示，跨境貿易的整個流程都基於IT系統的運作，而部分系統還未建立起來，構成巨大風險，最令人憂慮的是，業界對有關危險還沒有足夠的認識。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020