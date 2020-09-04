美股未跌夠？埃利安警告或再挫10%...

美國科技股周四急挫，安聯首席經濟顧問埃里安表示，如果投資者心態就此轉變的話，美股將很輕易地再跌10%，進入修正區域。

埃里安接受外媒訪問時表示，投資者得益於聯儲局的刺激措施，於市場上並逢低買入。但周四是6月以來最糟糕的交易日，投資者心中將出現拉鋸戰，並顯示出他們的真實心態。如果人們從技術面轉向考慮基本面，美股很容易再跌10%，但是否會改變尚待觀察。市場不僅和美國經濟脫鈎，與目前的恐慌指數VIX、國債、高收益市場也呈現脫鈎。

他補充，由於企業仍繼續破產，如果要以基本面來判斷市場，投資者不得不考慮顛簸的景氣。

美股道指周四一度跌逾千點，收報28,292點，跌807點或2.78%；標指收報3,455點，跌125點或3.51%；納指收報11,458點，跌598點或4.96%。大型科技股全線下挫，蘋果公司急跌8.01%，收報120.88美元；亞馬遜收跌4.63%；Facebook和Netflix分別收跌3.76%和4.9%。

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