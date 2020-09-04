【全球攬炒】首8個月美企裁員196.3萬人　破紀錄

新冠肺炎嚴重打擊美國經濟。有數據顯示，今年首8個月美國裁員總數達破紀錄的196.3萬人。

外媒報道，人力資源機構Challenger，Gray & Christmas公布，美國僱主8月宣布裁員11.57萬人，較7月份下降56%。不過，今年以來裁員總數已達到創紀錄的196.3萬人，較2001年創下的年度最高紀錄195.7萬人多。

當中，運輸業是8月份裁員最多行業，航空公司首當其衝。Challenger，Gray & Christmas副總裁表示，大多航空業起初只是臨時裁員，現在很可能永久裁減這些崗位。

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