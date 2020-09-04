港股格局：姚浩然料24500點有初步支持

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股在科技股拖累下回落，港股近日亦反覆受壓，但相信主要由於受內銀股績差，以及恒指季檢變動生效，基金換貨所拖累。事實上，港股早前未有跟足美股升勢，估計今次調整壓力亦未如美股般大，恒指在24,500點見初步支持，待指數換貨完結後，大市有望企穩。

姚指出，隔晚美股科技股急挫，但由商品貨幣市場來看，市場避險情緒未見增加，相關股份早前公布的季度業績亦不俗，盈利前景仍可看高一線，相信今次回落或僅屬技術調整。至於港股市場的新經濟股，基本因素長遠亦值得看好，因此不妨趁調整入市，吸納優質科技股。

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