【大行報告】中金指9月海外市場積極因素仍佔主導

中金公司展望，新冠肺炎疫情改善下，9月份海外市場仍將是積極因素主導的環境，上行風險包括來自疫苗進展或財政刺激出爐。不過，技術指標顯示短期計入預期已經較為飽滿。

中金指出，市場面臨的不確定性來自美國總統大選臨近的變數，但尚不至於造成系統性影響，壓力可能更多在臨近10月體現，而非現在。此外，歐洲疫情和日本政局變化亦值得關注。

資產配置建議方面，中金繼續看好風險資產，但短期看淡歐洲及日本股市。

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