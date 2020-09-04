【金融開放】中日合資大和證券獲准落戶北京

近日中國證監會正式核准設立大和證券(中國)有限公司。公司業務範圍為證券經紀、證券承銷與保薦、證券自營，其也將成為國內首家擁有保薦承銷牌照的日資合資證券公司。

大和證券由株式會社大和證券集團總公司、北京國有資本經營管理中心和北京熙誠資本控股有限公司共同出資設立，註冊地為北京市，註冊資本為10億元人民幣。其中，株式會社大和證券集團總公司出資比例為51%，為控股股東；國管中心為第二大股東，出資額3.3億元，出資比例為33%。

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