中國經濟：金九銀十旺季效應　玻璃水泥價齊升

受金九銀十旺季行情提前發揮作用帶動，截至8月31日，全國主要城市浮法玻璃現貨報價為每噸1,869.87元人民幣(下同)，8月累計漲幅達18.71%，創2010年12月下旬以來新高。玻璃行業有「金九銀十」的說法，即每年的9月和10月是玻璃的銷售旺季。今年，玻璃的銷售旺季提前到7月和8月。需求方面，房地產市場是玻璃行業的主要需求來源，下游集中開工令玻璃需求提前升溫。

● 水泥行業同迎來「金九銀十」旺季

8月全國水泥價格漲幅超過3%，9月又是水泥行業傳統旺季，水泥價格反彈趨勢明顯。受下游市場需求持續改善影響，多地水泥企業庫存出現回落。近期華北、東北地區水泥價格出現補漲，周漲幅超過每噸30元。業內人士普遍預計，「金九銀十」傳統旺季即將到來，疊加傳統基建的複甦，水泥市場行情向好趨勢有望延續，預計後期水泥價格仍有繼續上漲的可能。

● 百強房企8月銷售金額按年增長29.2%

克而瑞地產研究中心昨日發布的數據顯示，8月百強房企實現全口徑銷售金額11,174.7億元，按月增長2.8%；按年增長29.2%。從累計銷售看，百強房企1至8月實現全口徑銷售金額73,185.7億元，按年增長4.7%。

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