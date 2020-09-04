【股壇明燈？】特朗普炫耀道指升上兩萬九 　翌日即急挫

美國總統特朗普周三(2日)推文邀功，炫耀「道指升上29,000點」，指「有我做你們的總統，你們是如此幸運。如果是拜登(做總統)，這將崩潰。」沒料到周四道指即急挫807點，且是自6月以來最嚴重的單日跌市，故被市場嘲為「股壇明燈」！

周四美國科技股全面「散水」，拖累道指最多曾跌1,025點，收報28,292點，跌807點或2.78%；標指收報3,455點，跌125點或3.51%；納指收報11,458點，跌598點或4.96%。

大型科技股全線下挫，蘋果公司急跌8.01%，收報120.88美元；亞馬遜收跌4.63%；Facebook和Netflix分別收跌3.76%和4.9%。

聯博(AllianceBernstein)美國增長股票主管Jim Tierney直言，從基本因素角度，科技股爆升並不合理，顯示由一些實質以外的因素驅動。

以技術分析而言，標指目前較200天平均線大幅高出15%，反映近期持續升勢，回溯2018年1月類似情況，標指之前出現技術性調整。另外，標指的14天相對強弱指數(RSI)升越80，創3年新高，並遠高過70視為超買的水平。

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