【大行報告】高盛升恒大目標價3%　至18.6元

該行指出，恒大上半年核心盈利跌52%，相當於券商全年預期23%，主要由於毛利低於預期。而恒大8月份銷售錄的增長7%，首8個月增22%，該行上調2020年合約銷售預期至7,500億元人民幣，同時降2020至2022年每股盈利預測分別20、2及1%，以反映其毛利因銷售折扣和增加債務而惡化，但部分被入帳收入增加所抵銷。

恒大現報16.72元，跌2.33%。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020