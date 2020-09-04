「宅經濟」帶挈！亞馬遜增聘7000名英國員工

新冠肺炎疫情推動「宅經濟」增長，網購巨頭亞馬遜宣布，為因應網購需求不斷增長，公司將於英國增聘7,000名員工，涉及工程、倉儲、人力資源與資訊科技等，令公司於英國的總員工人數增至超過4萬人。

計及亞馬遜今年以來已在英國聘請3,000人，公司累計為英國創造1萬個工作機會。

受防疫封鎖措施影響，亞馬遜業績迅速增長，因而加快各地徵聘人力的速度，英國亦不例外。對英國而言是大好消息，因疫情影響下，該國的勞動市場遭受重創，許多人因此失業，上個月就業人數甚至創下2009年以來最大跌幅。

另外，聯邦快遞(FedEx)計劃招聘約7萬名季節性工人，在假日季滿足預計將是史無前例的包裹投遞需求，較去年旺季增聘27%。由於新冠肺炎疫情持續，更多消費者傾向網購商品，FedEx已經增加了數千個就業職位，以應付快遞量增加。

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