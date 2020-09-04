全球經貿戰：美國微信用戶起訴要求看封禁證據

外電報道，美國微信用戶上月向三藩市聯邦法院起訴美國總統特朗普，正要求看到可為行政令提供支持的證據，以便其加以反駁從而達到暫時阻止行政令生效的目的。美國政府則反對提交證據。

美國政府辯稱微信用戶聯盟無權獲取證據，因為行政令對其並無法律效應，法庭也不能審核總統有關國家安全的決定。只有商務部的行政令執行才可以受到挑戰。

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