分析：雙循環戰略下中國或樂見人民幣轉強？

外電報道，美元轉弱下，近期人民幣升值，有可能只是新一輪人民幣升值周期的開端，事緣在中國當局強調「國內大循環」的大方向下，強勢人民幣被視為更加符合中國利益。

面對中美競爭升級等外部挑戰，內地當局今夏提出「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。外電引述市場人士認為，這一背景下，人民幣保持強勢，更有助於擴大內需、做強國內市場並吸引外資長期流入。

人民幣從今年5月底逼近十餘年最弱水平後，至今累計升值幅度約5%，在同期亞洲貨幣中表現名列前茅，惟中國人民銀行至今並未出手干預人民幣升勢。

近日人行重申了退出常態化干預、匯率主要由市場決定的立場。金融機構認為，中國會更加容忍基本面驅動下的匯率雙向波動，強勢人民幣可能是未來一段時期的主旋律。

高盛預期人民幣將在未來12個月內漲至6.7；滙豐將今年底人民幣預測調至6.7，明年底調升至6.6。

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