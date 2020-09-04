【大行報告】滙豐環球上調康師傅至18.1元

該股上半年即食麵收入增長29%，其中來自高端產品收入升48%，加上推廣減少令相關成本下降，毛利增2.2個百分點。雖然在疫情和供應鏈改善，下半年該部分收入或會回落，惟料全年計仍會上升17%。至於旗下飲品業務收入跌4%，惟7月份起見復甦，管理層有信心下半年可以有強的增長趨勢，料下半年持續復甦，全年增長可回復至2%。

康師傅現報14.96元，升1.7%。

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