中國經濟：內地房企流動性指標惡化至5年最差水平

外電報道，在內地「房住不炒」的政策未見放鬆，融資環境又面臨緊縮下，一向依賴高槓桿經營的內地房地產開發商流動性風險正悄悄積聚。

總市值排名前50的內房商已全部披露上半年財務數據。外電引述數據顯示，市值排名前50的房企上半年淨利潤合計約1,500億元人民幣，按年下跌13%，是至少2015年同期以來的首個下降；經營性現金流中值持續為負，且是5年來的相對較低水平。

截至6月底，未受限貨幣資金與短期債務之比的中值為1，表明資金儲備剛夠覆蓋短債，數值創下2015年以來的同期最低水平。其中8家房企的資金不足以覆蓋一半的短期債務，為4年最多，預示着風險更高。

市場人士認為，隨着地產公司也進入債務緊縮周期，可能會有愈來愈多的信用風險事件出現，因而整體對內房股及相關債券投資持謹慎態度。

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