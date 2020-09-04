【專家樓評】黃詠欣：事故單位難做按揭　買樓前須查冊

近日有一位客戶，他繼承了母親的單位，為免睹物思人他打算搬離單位，計劃將單位套現再置業，故此找我們協助申請按揭套現。

由於客戶並沒有詳述單位概況而銀行估價亦屬市價，最初估計銀行批核過程應該非常順利，但後來銀行拒絕了客戶的按揭申請，終發現原來客戶母親當年在家中因病厭世，當時沒有被傳媒報道，也沒有對外人提及，因此物業一直沒有被列銀行列入「事故單位」，故此銀行能正常為單位估價。不過當客戶想讓單位做按揭套現，銀行便發現樓契中附有母親的死亡證，當中有註明了死因及離世地點是在單位內，因此銀行拒絕客戶申請，而該單位亦因為不能做按揭而較難轉售，最後客戶只能把單位轉為出租，而他則再轉租其他單位居住。

其實曾經發生事故的單位是極難做按揭的，因此建議遇到心儀單位時，不但要留意銀行估價有否異常，最好要問清楚地產代理、管理處及在網上查看有否同座的事故新聞，同時也可查冊看看單位過往持有的業主，是否在持有物業間離世，如有這類情況便要再進一步了解離世的原因及地點是否在單位內。另外，大家要注意，有部分銀行對於與事故單位同層、同座向或是上、下層的單位估價都會特別低，可能會影響按揭批核。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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