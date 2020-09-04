地政總署：收回西營盤及大角咀地 以推行市區重建項目

地政總署公布，收回位於西營盤及大角咀的土地，以推行兩個市區重建項目。該兩個發展項目已納入市區重建局2017/2018年度的業務計劃。推行該兩個項目將有助改善區內整體居住環境。

其中一個項目地盤位於西營盤崇慶里/桂香街。政府會根據《收回土地條例》收回合共101項私人物業權益。項目地盤面積約1,120平方米，將重建作住宅用途，當中設有零售/商業及附屬設施。地盤內另設地面公眾休憩用地。

另一個項目地盤則位於大角咀橡樹街/埃華街。政府會根據《收回土地條例》收回合共64項私人物業權益。項目地盤面積約820平方米，將重建作住宅用途，並提供零售及附屬設施，包括一層地庫停車場。

在收地公告張貼於相關土地當日起計3個月屆滿時，受影響的權益將會復歸政府所有。受影響的私人土地詳情，載於周五(4日)在憲報刊登的公告(崇慶里/桂香街和橡樹街/埃華街)。

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