港元拆息︰1個月回升至0.42厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.22厘；1星期略升至0.359厘；與樓按相關的1個月回升至0.42厘；3個月仍企0.51厘水平。

4/9/2020

隔夜 0.22946厘

1星期 0.35941厘

2星期 0.37923厘

1個月 0.42125厘

2個月 0.46982厘

3個月 0.51839厘

6個月 0.67286厘

12個月 0.86518厘

3/9/2020

隔夜 0.23464厘

1星期 0.35661厘

2星期 0.38018厘

1個月 0.41911厘

2個月 0.46982厘

3個月 0.51554厘

6個月 0.67518厘

12個月 0.86304厘

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