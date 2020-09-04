港元拆息︰1個月回升至0.42厘
2020年09月04日 11:24
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.22厘；1星期略升至0.359厘；與樓按相關的1個月回升至0.42厘；3個月仍企0.51厘水平。
4/9/2020
隔夜 0.22946厘
1星期 0.35941厘
2星期 0.37923厘
1個月 0.42125厘
2個月 0.46982厘
3個月 0.51839厘
6個月 0.67286厘
12個月 0.86518厘
3/9/2020
隔夜 0.23464厘
1星期 0.35661厘
2星期 0.38018厘
1個月 0.41911厘
2個月 0.46982厘
3個月 0.51554厘
6個月 0.67518厘
12個月 0.86304厘
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