【專家樓評】李志成：樓市悲觀降溫　交投量反撲在望

本港疫情有受控迹象，市場氣氛持續好轉，雖然經濟前景存在不少隱憂，但相信最壞時刻已過。本港經濟正逐步恢復活力，樓市交投未來反撲在望，近日一手承接熾熱，而二手市場在業主擴闊議價空間下，交投都相當活躍。

香港置業最新調查顯示，最多受訪者認為未來樓市走勢平穩，入市意欲創10季新高，另外有近4成人認為房地產為目前本港較穩健的資產配置，可見樓市悲觀情緒降溫，計劃趁樓價調整入市，對樓市投下信心一票。

7月疫情爆發第三波，預計第三季一、二手註冊量將按季錄得跌幅，不過市場預期疫情逐步緩和，第四季交投有望回穩，目前有不少新盤部署推售，預計全年一手註冊量達14,000宗，二手承接相信亦不俗，全年二手註冊量預計將會錄得超過40,000宗。

本港樓市底氣充足，受不同利好因素支持，首先，美國聯儲局推行無限量寬救市，市場資金氾濫，很大機會推升資產價格，而在中美角力升溫之下，不少中概股回流香港上市，資金大水喉不斷流入香港，港匯強勢，銀行體系結餘亦都相應增加。

另外本港息口持續低企，有助業主控制供樓開支，加上房屋持續供應不足，但置業剛需強勁，對樓市有正面支持。市場購買力旺盛，如果疫情持續改善，相信樓市交投會出現反撲。

香港置業行政總裁 李志成

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