美股大冧！全球10大科技富豪身家單日縮3432億　最傷係...

美股周四(3日)大冧市，科技股領跌，全球科技富豪財富急挫，數據顯示首10大科技富豪總資產一夜間縮水近440億美元(約3,432億港元)。

外媒報道，首10大科技富豪中，亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)領跌，淨資產單日減少90億美元；特斯拉股價連跌3日，創辦人馬斯克(Elon Musk)淨資產蒸發85億美元；其次為微軟前行政總裁保曼(Steve Ballmer)，身家一日間縮48億美元。

以淨資產蒸發金額計，排第四至十位的分別為社交網巨擘Facebook的朱克伯格的42億美元、Google始創人佩奇(Larry Page)及布林(Sergey Brin)的36億美元和35億美元、貝索斯前妻麥肯齊淨身家蒸發32億美元、微軟創辦人蓋茨29億美元、甲骨文聯合創始人埃利森(Larry Ellison)24億美元、及阿里巴巴創辦人馬雲1.6億美元。

周四，亞馬遜股價收市下跌4.63%、報3,368美元；特斯拉股價跌9.02%，報407美元。

報道指，科技富豪財富被逆轉凸顯帳面財富曇花一現的本質，特別是當前股市似乎是與現實經濟脫節。不過，新冠肺炎大流行對全球經濟造成巨大衝擊，導致勞動力衰退，但在過去1個月裏，全球最有錢的富豪卻變得更富有。雖然美國科技股經歷周四大冧市，全球500大富豪今年以來財富仍增加近8,300億美元，其中貝索斯財富增加830億美元。

此外，美國政策研究協會發布數據顯示，疫情期間美國12位億萬富翁財富暴增40%。其中貝索斯、蓋茨、朱克伯格及其他9位全美頂級富豪的財富總和超過1萬億美元。於疫情初期有預測指，疫情將加劇財富分化，全球富豪將迎來新一輪的資產洗牌。

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