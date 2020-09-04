【科網暴跌】林一鳴指納指需調整　關注周五表現

在港上市的新經濟股在周五早間洗倉式急跌，資深投資者林一鳴表示，這與美股納指在周四下跌近5%有關，與恒指成分股即將變動沒有關係。

他認為現時港股並非自己調整，而是純粹跟從美股走勢，投資者入市要視乎周五納指走勢，因為周四看似是第一日有比較大的調整，若周五納指再急插，相信港股下周會跟隨下跌。

他指港股9月後市不需太悲觀，因為納指由6,000點水平升到12,000點水平，升幅接近一倍，大勢尚未見頂，相信不是泡沫爆破，只是需要適當的調整，而港股一直落後美股，因科技股以外其他板塊不太能貢獻恒指升勢，他預期恒指將會在兩萬四至兩萬六之間徘徊。而恒指周五早間低位為24,488點。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020