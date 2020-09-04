【高盛推介】資金趁低齊吸納騰訊阿里好倉
2020年09月04日 11:45
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(3日)跌約2%。周五(4日)早段跟隨大市繼續下跌，低見513元後跌幅收窄，落後大市。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去5個交易日共錄得約6,920萬元資金流入，當中周四佔約4,020萬元，為當日第二多資金流入的認股證相關資產。進而觀察港股通資金流向，可見近日騰訊獲北水積極買入，周二及周三(1及2日)共錄得約9.5億元資金淨買入。
投資者如計劃趁低部署認購證，可留意年期約4個月騰訊購證(17803)，行使價640.5元，2020年12月24日到期，實際槓桿7.5倍。
並可留意年期同是4個月的低街貨騰訊購證(18246)，行使價618.68元，2020年12月24日到期，實際槓桿7.2倍。
阿里巴巴周四跌約2.4%。周五早段亦跟隨大市繼續下跌，低見265.2元後跌幅收窄，落後大市。阿里將於周五收市後正式納入為恒指成分股。此外，有報道指阿里旗下螞蟻集團，將於本月底尋求聯交所批准上市，計劃於下月上市，A+H集資規模達300億美元。
觀察個股認股證資金流向，可見周四資金轉向部署認購證，錄得約1,820萬元資金流入。
投資者如計劃趁低部署認購證，較貼價的選擇可留意年期約5個月的低街貨騰訊購證(25530)，行使價300.2元，2021年1月22日到期，實際槓桿5.3倍。
並可留意相對較價外，年期約6個月的低街貨阿里購證(26053)，行使價339.8元，2021年3月3日到期，實際槓桿5.6倍。
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