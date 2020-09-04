【專家樓評】陳坤興：新盤銷售大跌逾3成　原因係乜？

受過去半年疫情反覆嚴峻影響，整體經濟顯著放緩，發展商推盤量明顯減少，總計今年首8個月，整體推盤量仍然較去年同期有所落後，截至目前為止，今年至今推出新盤項目只有23個，涉及新盤單位總數為8,030伙，而去年全年開售新盤項目達40個之多，全年推盤量達18,319伙。

按一手住宅物業銷售資訊網成交紀錄冊，今年首8個月的整體新盤銷售只有不足9,000伙，較去年同期的14,175伙，按年大幅減少36.5%。整體新盤銷售總額，亦由去年同期的接近1,500億元，減至今年首8個月約1,000億元，預期在未來數月間，發展商的推盤步伐仍然審慎，估計今年全年新盤銷售有機會跌至不足15,000伙，創一手住宅條例實施後的新低水平。

Q房網香港董事總經理 陳坤興

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020