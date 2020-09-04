高銀復牌股價急升 長實協助下融資87億 20億售保理業務
2020年09月04日 12:15
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高銀金融(00530)周五(4日)下午復牌。對於近期有若干關於集團債務的媒體報道，指出(其中包括)集團已達成一項融資計劃，據此在聯交所主板上市公司長江實業集團(01113)的協助下，集團將可融資約87億港元，該集團指除上述之有關融資計劃外，並不知悉任何其他媒體報道的相關資料，亦無任何應予披露但尚未披露的資料。
高銀金融復牌後股價一度急升93%，高見1.99元；收市報1.6元，升55.3%，成交7,477萬元。
此外，公司直接全資附屬高銀保理(集團)，按總代價20.5億元，向Power Alpha Global出售銷售股份，即高銀金融保理發展(出售公司)的全部已發行股本，以及股東貸款。完成後，出售集團各成員公司不再為公司的附屬。扣除出售事項相關的其他開支後，料淨集約20.47億元，擬動用於償還債務及作為一般營運資金。
集團指出，鑑於出售集團的財務表現欠佳(截至2020年6月底止年度的虧損為約919萬元)，因應當前市況，董事認為重新調配管理層及集團財務資源，以在完成後加強其餘下業務表現，乃符合公司和股東的整體利益。此外，出售事項將導致終止確認出售集團的銀行借貸，再加上出售事項的所得款項，將有助提升集團整體的財務靈活度。
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