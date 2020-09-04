新冠肺炎：保監局延長臨時便利措施至今年底

保險業監管局宣布，因應新冠肺炎疫情最新發展，將容許以非親身銷售方式分銷特定保障型保險產品的臨時便利措施延長至2020年12月31日。措施涵蓋的產品範疇和執行細節維持不變。

臨時便利措施涵蓋的產品包括合資格延期年金保單、自願醫保產品、定期人壽保險保單，以及能提供保險保障而不含高儲蓄成分的保費回贈保單或無現金價值的可續保保單。

保險公司和保險中介人可透過不同的非親身銷售渠道(如網上、電話、郵遞或視像會議等)分銷這些產品，但必須在銷售時清晰披露產品的資料，而保單冷靜期亦須延長至不少於30日以保障投保人。

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