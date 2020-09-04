【大師睇市】下跌空間不大　毋須過分擔心！

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，隔晚美股顯著受壓，但料只屬正常調整，暫未出現轉勢信號。至於港股周五(4日)跟隨外圍低開，現時在上升軌支持附近爭持。由於港股早前未有跟足美股升勢，相信下跌空間不大，於24,200至24,500點有支持，暫時毋須過分擔心。

大師又補充，恒指季檢變動即將生效，下周正式納入新經濟股，料市況將趨波動，不妨待下周初大市喘穩再入市。他建議繼續留意落後股份，以及10月內地五中全會帶來的憧憬，暫時對9月走勢仍然樂觀。

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