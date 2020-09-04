東曜藥業抗體藥物TAB008新藥上市申請獲藥監局受理

TAB008是以商品名稱「安維汀®(Avastin®)」在中國出售的貝伐珠單抗注射液之生物類似藥，是公司核心產品之一。集團擬使用「朴欣汀®(Pusintin®)」作為TAB008的商品名稱。

貝伐珠單抗作為有效的癌症治療藥物在中國存在巨大的市場需求，預期TAB008的上市能夠給更多的中國癌症患者提供安全、有效且經濟的替代藥物。

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