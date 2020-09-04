全日沽空金額254億元　阿里巴巴佔15%

全日共有614隻股份被沽空，涉及金額254.3億港元，佔大市成交11.93%。阿里巴巴沽空金額39.78億元，佔沽空總額15.64%；騰訊沽空金額22.6億元，佔沽空總額8.89%；盈富基金沽空金額19.47億元，佔沽空總額7.66%；美團點評沽空金額15.36億元，佔沽空總額6.04%；小米集團沽空金額12.82億元，佔沽空總額5.04%。

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