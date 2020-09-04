【瑞通推介】小米捱沽　輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：受科技股全線下挫拖累，美股隔晚暴跌。道指收報28,292點，跌807點或2.7%，盤中曾瀉過千點。納指重創近半成。

恒指周四(3日)好淡角力，收報25,007點，跌112點或0.4%。周五(4日)早段一度挫逾500點，跌穿24,500點和100天線，暫連跌3個交易日。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾9,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,300萬元，反映投資者對港股後市好淡分歧。周四其牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,200至26,299點。

中印緊張局勢升溫，印度政府封殺多款中國應用程式，包括騰訊控股遊戲《絕地求生》、企業微信、騰訊微雲等。騰訊表示將與印度當局協商，確保其應用程式可繼續使用。另外，騰訊佔恒指比重的上限周五收市後將被下調至10%。騰訊周四反覆回落，收跌2%於534元，失守10天線，周五早段受外圍科技股捱沽拖累，股價繼續尋底，挫逾3%，連穿20天線、50天線和520元關。周四錄近2.4億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，周四有逾3,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾1,400萬元淨流出。

小米集團下周一(7日)正式成為恒指及國指成分股，而自宣布染藍和公布中期業績後，小米升勢凌厲，周二(1日)曾破頂高見26.95元，較8月中旬累升75%。不過，股份周四顯著回吐，一度瀉逾8%，低見23.55元，收挫7%於23.9元。周五早段繼續捱沽，低見22元，跌幅近8%，其後跌幅收窄，下方支持留意10天線(21.64元)。周四錄逾9.6億元北水淨賣出小米。輪證資金流方面，周四有逾3,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾760萬元淨流出。

投資者重新關注舊經濟股，滙豐控股周四尾市獲追捧，以全日最高位33.45元收市，逆市升0.9%，結束3日跌勢。周五早段隨市整固，跌約2%，徘徊在33元以下。周四有約170萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄約70萬元淨流出。

據報全球黃金ETF持倉在8月份的增長速度開始減慢，或影響金價短期升勢動力。紐約期金隔晚收報每安士1,937.8美元，跌6.9美元或0.4%。SPDR金ETF周四微跌0.67%，報1415元。周五早段略為整固，一度回落至1,410元以下，暫連跌3個交易日。周四分別有逾320萬元和近10萬元淨流入其好倉和淡倉。

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