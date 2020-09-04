星展：內地互聯網業下半年向好 電商及遊戲增長勢頭勁

星展銀行(香港)香港及內地電訊及科技行業分析師譚紫宏在電話會議上表示，新冠肺炎疫情加速互聯網的滲透率。中國互聯網用戶的瀏覽時間平均按年增長兩至三成，意味用戶花費的機會增加，有利互聯網產業發展。

他指出，三至五線城市用戶的瀏覽時間及其增速最為顯著；網上遊戲及電商收入則最受惠疫情而帶來強勁增長。

網上遊戲方面，疫情令用戶數量及每戶平均收入(ARPU)增速加快，而手機遊戲市場持續增長，該行預計明年手遊佔整體網上遊戲市場達82%，當中擁有最多版權(IP)遊戲的公司，增長潛力最大。他解釋，IP遊戲能藉着建立人物角色而延長其壽命，加上能以一個IP同時推出多款遊戲，令IP遊戲收入多元且加強變現能力。

被問及近期國際政治事件對中資科技企業的影響，譚認為，騰訊旗下微信雖然被美國封殺，但在美業務僅佔總收入不足3%，其業務集中於中國市場，故海外市場收入下降短期內對這些科企影響不大。

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