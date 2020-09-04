【高盛推介】新經濟股受壓　部署美團小米好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：新經濟股周五(4日)早段受壓，當中周四(3日)跌約3.7%的美團點評及跌約7%的小米集團，早段曾低見244.2元及22元。但及後跌幅收窄。有券商指出美團表示有信心保持覆蓋2,780個城市的外賣業務龍頭地位。該行亦看好美團前景，維持「買入」投資評級，目標價296元。另外，早前的恒指季檢將於周五收市後生效，當中小米將成為恒指成分股。

觀察個股認股證資金流向，可見周四資金轉向部署美團認購證，錄得約5,760萬元資金流入，為當日最多資金流入的認股證相關資產。另一方面，近日見資金追捧小米認購證，周二及周三(1及2日)共錄得約6,740萬元資金流入，為同期最多資金流入的認股證相關資產。

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