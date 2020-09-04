第一集團長沙灣工廈擬放寬密度重建
2020年09月04日 13:35
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工廈業主積極活化旗下工業大廈，第一集團的長沙灣道916至922號工廈，向城市規劃委員會申請放寬興建密度，重建作非污染性工廈用途。
資料顯示，上述地盤佔地約9,600方呎，要求將上限12倍的地積比率，放寬約12.1%至13.455倍，重建為1幢27層高全新工廈，總樓面約129,168方呎。
申請人認為，擬議方案符合政府活化工廈的政策，善用現時尚未盡用的工業土地，亦可支援及加快長沙灣工商貿區的轉型。
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