人民幣速遞：避險情緒升溫　匯價先跌後回穩

匯市避險情緒升溫，人民幣急轉而下。截至下午1時，在岸人民幣(CNY)報6.8422兌每美元，較上日跌67點子；離岸人民幣(CNH)報6.8447，較上日跌72點子。

滙豐銀行資深策略師王菊認為，由於中國目前正關注人民幣國際化，對匯率升值有更高容忍度，後續會放鬆資本流出管理。另有市場人士指，美國大選前中美關係趨緊的風險下，令中國監管層加緊抑制人民幣貶值的逆周期匯率政策，有利人民幣升值。

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