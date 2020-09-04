港區國安法：港金融機構增聘合規人員　避免「踩界」

外電報道，新冠肺炎疫情大流行下，金融行業大力削減營運成本，不過，《港區國安法》實施及美國對多名中港官員實行制裁情況之下，香港金融機構反而增加招聘合規人員，避免「踩界」。

報道認為，反映在香港此亞洲金融中心運營的公司，所面臨的挑戰日益嚴峻。有獵頭公司表示，金融機構對合規人員的需求明顯上升，較數月前增加了三分之一。

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