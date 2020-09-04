新冠肺炎：新加坡7月零售銷售按年跌8.5%　好過預期

新加坡統計局公布，7月份零售銷售按年跌8.5%，減幅遠少過預期15%，前值跌27.8%。7月季調後零售銷售按月增27.4%，預期增20.9%，前值修正為增50.7%。

7月新加坡總零售銷售總額達33億新加坡元，網上購物佔比11%。網購分類中，佔比最多電腦及電訊設備佔49.1%、家具及家居設備佔21.8%、超市佔11.4%。

統計局指，新冠肺炎疫情影響遊客大減，與去年相比，大多數零售行業銷售下跌。

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