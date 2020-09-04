化敵為友？格力集團與小米等簽署戰略合作協議

該基金圍繞集成電路(IC)、人工智能(AI)、工業互聯網、核心裝備等領域的小米生態鏈及供應商進行深度布局，借助小米在產業領域的豐厚積累，以及格力集團作為國有資本投資運營平台的資金和平台優勢，深入對接和引進小米生態鏈企業，並通過產業投資將符合珠海發展戰略的產業項目引入珠海，助力珠海加速打造智能製造產業集群，為珠海經濟社會發展帶來新動能。

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