化敵為友？格力集團與小米等簽署戰略合作協議
2020年09月04日 14:02
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格力集團在社交平台發文指，與小米集團(01810)、中信銀行(00998)簽署戰略合作協議，三方約定在產業基金、金融服務、產業投資、項目合作、資源共享等方面開展深度合作。格力將出資35.45億元人民幣參與投資和管理小米集團發起的小米產業基金。
該基金圍繞集成電路(IC)、人工智能(AI)、工業互聯網、核心裝備等領域的小米生態鏈及供應商進行深度布局，借助小米在產業領域的豐厚積累，以及格力集團作為國有資本投資運營平台的資金和平台優勢，深入對接和引進小米生態鏈企業，並通過產業投資將符合珠海發展戰略的產業項目引入珠海，助力珠海加速打造智能製造產業集群，為珠海經濟社會發展帶來新動能。
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