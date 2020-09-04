恒基大角咀項目再提修訂 削減私人休憩空間及車位數目

相關文件顯示，今次最新計劃主要與上次大致不變，地盤面積約26,954方呎，擬建1幢不多於31層高樓宇，住宅發展地積比率8.55倍，涉及樓面維持約230,452方呎，另設約12,129方呎商業面積。是次修訂主要是將私人休憩用地面積減少約1,984方呎，最新為19,140方呎，同時取消26個公眾私家車車位，令車位總量由74個，減少至48個。

資料顯示，該項目近年多次修改發展方案，於2016年獲批興建587個單位，於2017年減至520伙，及後在2018年進一步大減至304個單位。發展商去年提出將伙數增至636伙，並於今年初獲通過，相比之下，是次伙數較獲批方案增加約10.7%。

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