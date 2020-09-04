一號銀海減至每月2.7萬元租出 低市價5%

香港置業翁嘉慧表示，奧運站一號銀海8座高層C室，套三房間隔，望少海景，實用面積約665方呎，以約3萬港元放租約1個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價3,000元或10%，以2.7萬元租出，呎租約40.6元，低市價約5%。

據了悉，新租客為夫婦，睇樓兩次後決定承租；業主於2011年2月以約938萬元購入上述單位，租金回報約3.5厘。

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