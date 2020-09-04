東涌區9月首3日6宗買賣　映灣園減價45萬沽

中原張納賢表示，東涌區8月錄得88宗成交，9月首3天已錄得6宗成交，其中映灣園佔2宗，包括8座中層C室，實用面積548方呎，兩房間隔，享山景，叫價668萬港元，劈價45萬元，以623萬元沽出，呎價11,369元。

張指，買家為上車客，因最近疫情受控，對後市信心增強，故加快入市。原業主則於2009年10月以229萬元買入單位，持貨逾10年帳面獲利394萬元，期內升值1.7倍。

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