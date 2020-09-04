京東數科與兩券商終止滬科創板上市輔導協議
2020年09月04日 14:35
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京東集團(09618)旗下京東數字科技(「京東數科」)與兩家券商終止上海科創板上市的輔導協議。據北京證監局網頁顯示，京東數科於8月26日分別與中信証券(06030)及華菁證券簽署協議，有關於終止上市輔導，經協商一致，決定分別終止與這兩家券商在6月簽署的輔導協議。惟京東數科對內媒回應稱，此事不會影響上市輔導進程。
據北京證監局7月披露的信息顯示，京東數科除中信証券、華菁證券以外，亦與另外兩家券商簽署輔導協議，以安排科創板的上市進程。
據外媒報道，國泰君安、五礦證券將成為京東數字科技在科創板上市的保薦人。而中信、華菁證券仍然擔任該交易的帳簿管理人及財務顧問。
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