京東數科與兩券商終止滬科創板上市輔導協議

據北京證監局7月披露的信息顯示，京東數科除中信証券、華菁證券以外，亦與另外兩家券商簽署輔導協議，以安排科創板的上市進程。

據外媒報道，國泰君安、五礦證券將成為京東數字科技在科創板上市的保薦人。而中信、華菁證券仍然擔任該交易的帳簿管理人及財務顧問。

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