差估署：7月私宅落成僅83伙　近三年半最少

差餉物業估價署資料顯示，7月份私人住宅落成量僅83伙，較6月份的1,365伙，大減約93.9%，為2017年2月以來最少。

綜觀今年首7個月，私宅累積落成單位共11,454伙，較2019年同期約6,260伙多出約83%。若對比今年全年預測數字20,854伙，暫已達標約54.9%。

以分區統計，今年落成單位集中新界區，佔9,566伙，比例約83.5%，至於港島及九龍區則分別錄1,005及883伙。

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