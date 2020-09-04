新股專輯：傳百勝中國以412元定價　較美股折讓約5%

按每股412元計算，百勝中國發行價較其周四在美股收市價55.92美元，折讓約4.9%。是次全球發售4,191.07萬股，集資172.67億元。

該公司周四孖展截止認購，綜合9間券商數據，累計錄得117.6億元孖展認購，相當於公開發售超購近14倍。

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